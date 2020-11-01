Задержанный в Квебеке злоумышленник не принадлежит к террористическим группировкам

Злоумышленник, который напал на прохожих около парламента в Квебеке, не принадлежит ни к одной террористической группировке. Такие предварительные данные сообщают в полиции.

Напомним, накануне в результате нападения преступника в Квебеке погибли два человека, еще пять человек ранены. Одной из жертв напавший перерезал горло, напоминает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

