Задержанный свёл счёты с жизнью в московском СИЗО

Подозреваемый в воровстве покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе на юге Москвы. Эту информацию телеканалу «360» подтвердили в столичном главка министерства внутренних дел. Там уточнили, что ЧП случилось в СИЗО, расположенном в районе Южное Бутово.

Изначально мужчину задержали за совершение административного правонарушение, а в краже его до сих пор только подозревали. У погибшего нашли одноразовую простынь.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, которая должна показать, будет ли возбуждено уголовное дело.

