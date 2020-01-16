Задержанный по делу о пропаже подростков на Алтае совершил суицид
Подозреваемый, задержанный ранее в рамках расследования уголовного дела о пропаже девушки и подростка на Алтае, свёл счёты с жизнью в отделе полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк МВД. О пропаже двух человек стало известно 7 января – они ушли из дома в городе Новоалтайске и до сих пор не известно, что с ними стало.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Пропавшему подростку – 15 лет, девушке - 18. Подозреваемого задержали несколько дней назад. В отделе полиции он попросился в туалет, где и совершил суицид.
Руководство Главного управления МВД по Алтайскому краю назначило проверку по этому происшествию. Ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в крае.
Между тем, поиски пропавших продолжаются, операцию осложняет большое количество выпавшего снега.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Член рабочей группы по изменениям в Конституцию рассказал о приоритетных вопросах
- Китай и США назвали «сиамскими близнецами» в торговых отношениях
- В РАН рассказали, зачем Европе военная независимость от США
- «Справедливая Россия» одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера
- Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»