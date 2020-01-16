Задержанный по делу о пропаже подростков на Алтае совершил суицид

Подозреваемый, задержанный ранее в рамках расследования уголовного дела о пропаже девушки и подростка на Алтае, свёл счёты с жизнью в отделе полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк МВД. О пропаже двух человек стало известно 7 января – они ушли из дома в городе Новоалтайске и до сих пор не известно, что с ними стало.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Пропавшему подростку – 15 лет, девушке - 18. Подозреваемого задержали несколько дней назад. В отделе полиции он попросился в туалет, где и совершил суицид.

Руководство Главного управления МВД по Алтайскому краю назначило проверку по этому происшествию. Ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в крае.

Между тем, поиски пропавших продолжаются, операцию осложняет большое количество выпавшего снега.

