Задержанных в Турции россиян отпустили под подписку о невыезде

Задержанные в Турции россияне по подозрению в поджоге леса были освобождены из под стражи под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой российское подразделение Международного комитета защиты прав человека.

Соответствующее решение принял суд после подачи апелляции адвокатами российских граждан. Отмечается, что они выйдут из СИЗО в ближайшее время.

В подразделении комитета выразили надежду, что обвинения с российских туристов снимут и они смогут вернуться на родину.

Группа из семи российских туристов был задержана 23 октября. Они совершали поход по маршруту «Ликийская тропа».



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Турция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры