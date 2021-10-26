Задержанных в Турции россиян отпустили под подписку о невыезде

Задержанные в Турции россияне по подозрению в поджоге леса были освобождены из под стражи под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой российское подразделение Международного комитета защиты прав человека.

Соответствующее решение принял суд после подачи апелляции адвокатами российских граждан. Отмечается, что они выйдут из СИЗО в ближайшее время.

В подразделении комитета выразили надежду, что обвинения с российских туристов снимут и они смогут вернуться на родину.

Группа из семи российских туристов был задержана 23 октября. Они совершали поход по маршруту «Ликийская тропа».





