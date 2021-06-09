Задержание Хованского связали с песней про теракт на Дубровке

Причиной задержания видеоблогера Юрия Хованского стала песня про «Норд-Ост», сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Как отмечают СМИ, во время одного из стримов Хованский исполнил трек, в котором оправдывается теракт на Дубровке, произошедший в 2002 году. Эта песня размещена на YouTube в свободном доступе.

Опубликовано видео задержания Хованского, на котором видно, как к нему в квартиру приходят силовики, говорят лечь на пол, а блогер задает вопрос: «Из-за этой песни?»

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге во вторник вечером задержали видеоблогера Юрия Хованского. По данным СМИ, он проходит по уголовному делу по стaтье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное опрaвдaние терроризмa или пропaгaндa терроризмa). При этом не уточняется, в каком статусе находится блогер, у которого более 4 млн подписчиков на YouTube.

Теракт в театре на Дубровке произошел 23 октября 2002 года. В заложниках у террористов оказались 900 человек. В ходе операции сотрудники спецслужб устранили всех боевиков. Жертвами теракта стали 150 человек.

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ФОТО: instagram.com/yurykhovansky/
ТЕГИ:ПесняЗадержаниеБлогер
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