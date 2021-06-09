Задержание Хованского связали с песней про теракт на Дубровке

Причиной задержания видеоблогера Юрия Хованского стала песня про «Норд-Ост», сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Как отмечают СМИ, во время одного из стримов Хованский исполнил трек, в котором оправдывается теракт на Дубровке, произошедший в 2002 году. Эта песня размещена на YouTube в свободном доступе.

Опубликовано видео задержания Хованского, на котором видно, как к нему в квартиру приходят силовики, говорят лечь на пол, а блогер задает вопрос: «Из-за этой песни?»