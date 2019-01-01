Задержан замначальника УФСИН по Самарской области

Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области Денис Шматов задержан при получении взятки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Официальной информации о задержании пока нет.

Шматов служит в уголовно-исполнительной системе с 1996 года.

