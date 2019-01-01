Происшествия
Шматов служит в уголовно-исполнительной системе с 1996 года.
Задержан замначальника УФСИН по Самарской области
19 июля23:50
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области Денис Шматов задержан при получении взятки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Официальной информации о задержании пока нет.
Шматов служит в уголовно-исполнительной системе с 1996 года.
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Коррупция В России
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