Задержан угрожавший суицидом у офиса «Яндекс.Такси» в Москве

Столичный главк МВД информирует о задержании мужчины, который «угрожал причинить себе вред» в здании одной из организаций в Огородном проезде. Речь идёт об офисе «Яндекс.Такси», куда пришёл 45-летний гражданин, обливший себя бензином из канистры.

В московской полиции утоняют, что сотрудники МВД не дали мужчине нанести себе травмы. Он передан в руки специализированной бригады медиков.

Предположительно, зачинщиком переполоха стал таксист у которого мог произойти конфликт с бывшим работодателем, отмечает RT. Задержанный требовал встречи с генеральным директором компании.

По данным ряда сетевых изданий, мужчина работал таксистом в сервисе не менее трёх лет, но был недоволен тем, что его часто блокируют, уточняет Ura.ru. Полиция начала проверку.

