Задержан угрожавший суицидом у офиса «Яндекс.Такси» в Москве
Столичный главк МВД информирует о задержании мужчины, который «угрожал причинить себе вред» в здании одной из организаций в Огородном проезде. Речь идёт об офисе «Яндекс.Такси», куда пришёл 45-летний гражданин, обливший себя бензином из канистры.
В московской полиции утоняют, что сотрудники МВД не дали мужчине нанести себе травмы. Он передан в руки специализированной бригады медиков.
Предположительно, зачинщиком переполоха стал таксист у которого мог произойти конфликт с бывшим работодателем, отмечает RT. Задержанный требовал встречи с генеральным директором компании.
По данным ряда сетевых изданий, мужчина работал таксистом в сервисе не менее трёх лет, но был недоволен тем, что его часто блокируют, уточняет Ura.ru. Полиция начала проверку.
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