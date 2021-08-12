Задержан третий участник побега из ИВС в Истре

Сотрудники полиции задержали третьего беглеца из изолятора временного содержания в Истре. Он сдался самостоятельно, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Розыск остальных двоих из пятерых бежавших продолжается, в том числе, Александра Мавриди - обвиняемого в убийстве из арбалета владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова.

Ранее стало известно о задержании 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Как оказалось, они прятались на съемной квартире в Подольске, где их и нашли оперативные сотрудники полиции. В пособничестве побегу подозреваются арендаторы жилья - мужчина и женщина.

Пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа – они открутили замки дверей гаечным ключом. Возбуждены два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Задержаны двое работников изолятора.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете, один из сотрудников ИВС отключил камеры видеонаблюдения, после чего с коллегой они ушли спать, оставив открытыми поддоны для получения еды в камерах заключенных, что позволило им совершить побег.

