Врио начальника ИВС Истры признал вину по делу о побеге заключённых
Временно исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания подмосковной Истры Андрей Старшинов признал вину в превышении полномочий, которые привели к побегу пяти заключённых, после предъявления ему обвинения. Информация об этом размещена на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.
Врио начальника ИВС доставлен в суд под конвоем для избрания меры пресечения. Пятеро арестованных бежали из ИВС Истры в ночь на 6 августа. Сред них был Александр Мавриди, обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена Владимира Маругова – владельца компании «Мясная империя».
Согласно материалам дела, врио начальника изолятора поручил подчиненным разместить обвиняемых по одному уголовному делу совместно в одну камеру. Таким образом, они могли общаться между собой и согласовывать показания, чтобы помешать расследованию, а также разрабатывать план побега. Кроме того, следствие вменяет в вину Старшинову то, что сотрудники ИВС оставили открытыми «кормушки» дверей камер для передачи продуктов питания.
Четверо бежавших, уроженцев Молдавии, ранее были задержаны. Мавриди до сих пор не обнаружен. МВД объявило о вознаграждении в 1,5 миллиона рублей за помощь в его розыске.
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