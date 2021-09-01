Врио начальника ИВС Истры признал вину по делу о побеге заключённых

Временно исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания подмосковной Истры Андрей Старшинов признал вину в превышении полномочий, которые привели к побегу пяти заключённых, после предъявления ему обвинения. Информация об этом размещена на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Врио начальника ИВС доставлен в суд под конвоем для избрания меры пресечения. Пятеро арестованных бежали из ИВС Истры в ночь на 6 августа. Сред них был Александр Мавриди, обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена Владимира Маругова – владельца компании «Мясная империя».

Согласно материалам дела, врио начальника изолятора поручил подчиненным разместить обвиняемых по одному уголовному делу совместно в одну камеру. Таким образом, они могли общаться между собой и согласовывать показания, чтобы помешать расследованию, а также разрабатывать план побега. Кроме того, следствие вменяет в вину Старшинову то, что сотрудники ИВС оставили открытыми «кормушки» дверей камер для передачи продуктов питания.

Четверо бежавших, уроженцев Молдавии, ранее были задержаны. Мавриди до сих пор не обнаружен. МВД объявило о вознаграждении в 1,5 миллиона рублей за помощь в его розыске.

