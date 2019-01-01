Происшествия
Задержан известный предприниматель Альберт Худоян по делу о хищении трех земельных участков у одной из компаний. Ущерб оценивается в 10 миллионов долларов, заявил ТАСС адвокат.
Задержан предприниматель Альберт Худоян
14 июня21:39
Задержан известный предприниматель Альберт Худоян по делу о хищении трех земельных участков у одной из компаний. Ущерб оценивается в 10 миллионов долларов, заявил ТАСС адвокат.
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ФОТО: pxhere.com
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