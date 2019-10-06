Задержан подозреваемый в убийстве москвички из Домодедово

Сотрудники Следственного комитета по Московской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве 17-летней москвички из Домодедово, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пока 34-летний местный житель не заключен под стражу. Об этом следствие намерено ходатайствовать перед судом.

Напомним, в субботу, 5 октября, в частном доме в Домодедово был обнаружен труп девушки со следами асфиксии и множественными ранениями. Следов грабежа не обнаружено.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства москвички.

