Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец погибшего Алексей Белянкин, сообщает АГН Москва. По его словам, личности остальных хулиганов, участвовавших в драке в Подмосковье на данный момент установлены.

По словам отца, большинство злоумышленников и главный подозреваемый скрылись в Армению, пишут «Известия». Алексей Белянкин заявил, что об этом ему рассказали в Следственном комитете. О том, сколько человек являются подозреваемыми по этому делу, ему неизвестно.

Между тем, правоохранительные органы официально пока не сообщали о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спецназовца, отмечает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 1 июня в подмосковной деревне Путилково, пишет «Свободная пресса». Бывший спецназовец Никита Белянкин оказался свидетелем группового конфликта возле одного из баров, он решил в него вмешаться. Во время драки он получил смертельное ранение ножом в грудь. Мужчина ранее принимал участие в борьбе с террористами в Сирии, он уволился из Минобороны менее года назад.

