Задержан подозреваемый в поджоге парикмахерской под Саратовым
Полиция задержала подозреваемого в поджоге парикмахерской в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Отмечается, что подозреваемый является бывший супруг владелицы парикмахерской. Отмечается, что подозреваемый является бывший супруг владелицы парикмахерской.
Инцидент произошел в парикмазерской, расположенной в городе Аткарск. Четыре женщины были госпитализированы с ожогами, их жизни ничего не угрожает.
По данным прокуратуры, задержанный разлил горючую смесь в здании на первом и втором этажах, поджег и скрылся.
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