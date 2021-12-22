Задержан подозреваемый в поджоге парикмахерской под Саратовым

Полиция задержала подозреваемого в поджоге парикмахерской в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что подозреваемый является бывший супруг владелицы парикмахерской. Отмечается, что подозреваемый является бывший супруг владелицы парикмахерской.

Инцидент произошел в парикмазерской, расположенной в городе Аткарск. Четыре женщины были госпитализированы с ожогами, их жизни ничего не угрожает.

По данным прокуратуры, задержанный разлил горючую смесь в здании на первом и втором этажах, поджег и скрылся.



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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЗадержаниеСаратовская Область
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