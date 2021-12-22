Задержан подозреваемый в поджоге парикмахерской под Саратовым

Политолог Калачев не исключил, что Путин накануне Нового года снова объявит о выплатах наиболее ущемленным слоям населения

Мишустин рассказал о причинах роста инфляции в РФ

В ВОЗ заявили, что мир еще даже не приблизился к концу пандемии

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