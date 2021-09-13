Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

Следственный комитет задержал 39-летнего сотрудника частной компании, выполнявшей обеззараживание в магазине «Магнит», где были приобретены арбузы, которыми отравились жители дома на улице Совхозной в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в медучреждения столицы с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, её мать и несовершеннолетняя дочь. Не смотря на все усилия врачей, спасти бабушку и девочку не удалось, предварительные выводы судебно-медицинских экспертиз свидетельствуют о смерти в результате острого отравления химикатами.

В сообщении говорится, что приоритетной версией трагедии следствие считает нарушение правил при проведении дезинсекции в продуктовом магазине. Из магазинов, где были приобретены продукты, изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды.

В рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», были допрошены сотрудники компании по дезинсекции, задержанный сотрудник фирмы был доставлен в подразделение СК, где с ним проводятся следственные действия.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что в ходе лабораторных исследований в арбузах, которыми отравилась московская семья, были обнаружены следы вещества для дезинсекции, сообщает Ura.ru.

