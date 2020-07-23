Задержан оппозиционный политолог Фёдор Крашенинников

Оппозиционер Фёдор Крашенинников на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня его на улице в Екатеринбурге задержали полицейские. Он будет давать показания в присутствии адвоката.

«Административка по оскорблению власти», - объяснил политолог причину задержания.

Как позже рассказал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Крашенинникова, политолога обвиняют в повторном неуважении к власти за пост о судьях Конституционного суда. Пост был посвящён разъяснениям по поводу президентских сроков. На Крашенинникова составили протокол, по которому ему грозит до 15 суток административного ареста.

Недавно суд оштрафовал Крашенинникова на 30 тысяч рублей за нецензурное высказывание в адрес судей в связи с арестом оппозиционера Леонида Волкова, напоминает Ura.ru.





В отношении политолога Федора Крашенинникова составил протокол за повторное неуважение к власти (ч.4 ст.20.1 КоАП РФ). Об этом сообщает адвокат Агоры Алексей Бушмаков.





В протоколе сказано, что 14 марта Крашенинников в своем Telegram-канале оскорбил судьей Конституционного суда, когда комментировал просьбу российского президента дать разъяснения по количеству президентских сроков. Политолог назвал судей «***нами в мантиях».

