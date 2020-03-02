Задержан мужчина, захвативший заложников в ТЦ на Филиппинах

Полиция задержала мужчину, который захватил заложников в торговом центре в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщил портал Rappler. Сейчас все заложники освобождены.

Вооруженный мужчина в ТЦ удерживал около 30 человек. В основном это сотрудники центра, пишут argumenti.ru. В результате стрельбы один человек был ранен, сейчас он находится в больнице.

Подозреваемый — 32-летний Арчи Парай. Ранее его уволили с должности охранника этого ТЦ. В ходе переговоров с полицией захватчик требовал организовать ему общение со СМИ и бывшими коллегами.

