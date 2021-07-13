Задержан мужчина в Иркутске, грозивший спрыгнуть с ребенком с 13 этажа. Видео
В Иркутске отряд спецназа задержал мужчину, который угрожал спрыгнуть с 13 этажа жилого дома с ребёнком на руках. Мальчик спасён. Мужчина стоял на бордюре с внешней стороны балкона и кричал, что ему изменила жена. Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, по его требованию к нему вызвали супругу.
Через некоторое время мужчина вернул ребенка в квартиру и уже один опять вылез наружу. Сотрудники полиции и жильцы пытались отговорить его совершать прыжок ются уговорить человека отказаться от своих намерений.
По данным полиции, одной из причин происходящего стали проблемы в семье. Как говорят соседи, мужчина избивал жену, после чего она написала на него заявление в полицию.
Сотрудники МЧС подготовили на крыше магазина внизу здания спасательный куб. Очевидцы выкладывали в сеть видео, когда мужчина с ребенком стоял на карнизе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru