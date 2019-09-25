Задержан генерал МВД по подозрению в мошенничестве

В Москве задержан первый заместитель начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России, генерал Александр Мельников, сообщает ТАСС. Отмечается, что его подозревают в покушении на мошенничество.

Как отмечает телеканал «360», Следственный комитет предъявил Мельникову обвинения. По версии следствия, генерал с группой лиц организовывал в обмен на деньги сделку — за 100 миллионов рублей он предлагал одному бизнесмену прекратить уголовное преследование. СК РФ просит об аресте Мельникова сроком на два месяца, отмечает «Свободная пресса».

В начале августа НСН писала, что сотрудники ФСБ провели обыски в упрaвлении экономической безопaсности и противодействия коррупции Крaсноярского крaя глaвкa МВД. Как сообщaет «Интерфaкс», речь идёт об уголовном деле о взяткaх и мошенничестве.

