Задержан экс-генерал МВД, заказавший убийство

Министерство внутренних дел распространило кадры задержания генерала МВД в отставке Александра Туривненко, которого заподозрили в организации заказного убийства. Как уточняет РЕН ТВ, сейчас он занимает должность директора одного из санаториев в Кисловодске.

Официальный представитель МВД Ирина Волк проинформировала, что задержанный, по данным следствия, хотел избавиться от гражданской жены своего умершего брата, чтобы получить часть наследства. Он посулил знакомому 1 миллион рублей за исполнение убийства. Однако потенциальный заказчик обратился в полицию. После этого заказчика взяли в оперативную разработку.

Туривненко дали возможность передать исполнителю 150 тысяч рублей якобы для покупки оружия преступления. После этого было инсценировано похищение жертвы в Санкт-Петербурге. Отставному генералу продемонстрировали фото женщины с нанесенным гримом, после чего задержали при передаче денег.

