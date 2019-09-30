Задержан брат убитой в Испании 14-летней россиянки

В Германии задержан 16-летний россиянин, который подозревается в жестоком убийстве своей 14-летней сестры в испанском городе Матаро летом этого года, сообщает РЕН ТВ.

Юношу уже передали в руки сотрудников прокуратуры Испании по делам несовершеннолетних. Подросток является основным подозреваемым по делу.

Тело девочки нашли в квартире, где она проживала вместе с матерью и братом. Известно, что женщина оставила детей на несколько дней. Ее сын был признан пропавшим, позднее его объявили в розыск по подозрению в убийстве.

