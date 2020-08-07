Заболевший чумой мужчина умер в Китае

Житель северной части Китая умер от последствий заражения чумой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 35 человек, которые с ним контактировали, находятся на изоляции.

Отмечается, что мужчина умер 2 августа. После этого у него были взяты лабораторные тесты, которые подтвердили, что он болел кишечной чумой.


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