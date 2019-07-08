Заболевших российских туристок экстренно эвакуировали из Турции

Экстренная эвакуация на родину потребовалась двум женщинам из России, которые отдыхали в Турции. Как стало известно РИА «Новости», согласно данным страховых компаний, туристки оказались на больничной койке с тяжелыми заболеваниями в июне. Оба случая подпадали под страховку.

В итоге было принято решение об отправке женщин в Россию спецбортом, уточняет Газета.ру. Это потребовалось, потому что затраты на дальнейшее лечение в турецкой клинике могли превысить сумму страховки.

Чем именно заболели две туристки не уточняется.

