Забайкальскую колонию «обстреливали» наркотиками из пневмопушки

В Забайкальском крае задержаны мужчины, которые пытались передать наркотики в исправительную колонию весьма оригинальным способом – они заряжали свертки в пневматическую пушку и отправляли «снаряды» на территорию ИК.

Момент стрельбы из самодельной пушки попал на видео. Позже подозреваемые были задержаны, при обыске в их автомобиле были найдены 500 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере», сообщает RT.

Также отмечается, что уже переброшенные на территорию исправительной колонии свертки не дошли до своих адресатов.

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