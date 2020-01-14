Забайкальскую колонию «обстреливали» наркотиками из пневмопушки
В Забайкальском крае задержаны мужчины, которые пытались передать наркотики в исправительную колонию весьма оригинальным способом – они заряжали свертки в пневматическую пушку и отправляли «снаряды» на территорию ИК.
Момент стрельбы из самодельной пушки попал на видео. Позже подозреваемые были задержаны, при обыске в их автомобиле были найдены 500 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере», сообщает RT.
Также отмечается, что уже переброшенные на территорию исправительной колонии свертки не дошли до своих адресатов.
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