За первые дни мая в лесах Подмосковья потушили более 20 пожаров

Не менее 22 лесных пожаров потушены на территории Московской области в период первых дней майских выходных — с 1 по 5 число. Такую статистику озвучили в региональном комитете лесного хозяйства. Общая площадь, охваченная огнём, превысила 36 гектаров.

К борьбе с возгораниями были привлечены 238 человек личного состава лесопожарных служб и 118 единиц техники. Как уточняет сайт «Подмосковье Сегодня», все пожары специалисты сумели локализовать и окончательно ликвидировать уже в день обнаружения.

В ближайшие два дня на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.

