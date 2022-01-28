За неделю у границ РФ вели разведку более 50 летательных аппаратов

Пятьдесят один летательный аппарат вел разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».

Согласно данным инфографики, разведку вели 32 самолета-разведчика и 19 беспилотников.

Все полеты контролировались российскими радиолокационными системами.

Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было. Истребители из дежурного состава ПВО для контроля границы поднимались в небо трижды.

