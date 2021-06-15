YouTube удалил ролик депутата Слуцкого о дискриминации вакцины «Спутник V»

Видеохостинг YouTube удалил видеоролик главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого о создании за рубежом барьеров для российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

В пресс-службе Google агентству пояснили, что видео было удалено из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о COVID-19. В частности, администрация видеохостинга упомянула часть ролика, в которой «напрямую связывались большое количество смертей от коронавируса с вакцинацией».

«Безопасность пользователей YouTube - наш главный приоритет. Контент, о котором идет речь, был удалён, поскольку он нарушал «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19», - отметили в пресс-службе Google.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять все ограничения на видеоролик Слуцкого, сообщает RT. Кроме того, на решение видеохостинга была подана апелляция, однако в восстановлении ролика было отказано.

