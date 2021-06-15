YouTube удалил ролик депутата Слуцкого о дискриминации вакцины «Спутник V»
Видеохостинг YouTube удалил видеоролик главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого о создании за рубежом барьеров для российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.
В пресс-службе Google агентству пояснили, что видео было удалено из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о COVID-19. В частности, администрация видеохостинга упомянула часть ролика, в которой «напрямую связывались большое количество смертей от коронавируса с вакцинацией».
«Безопасность пользователей YouTube - наш главный приоритет. Контент, о котором идет речь, был удалён, поскольку он нарушал «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19», - отметили в пресс-службе Google.
Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять все ограничения на видеоролик Слуцкого, сообщает RT. Кроме того, на решение видеохостинга была подана апелляция, однако в восстановлении ролика было отказано.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- Байден прилетел в Женеву на саммит с Путиным
- Госдума приняла законопроект о госзащите силовиков
- В МИД Украины поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена
- Бомбардировщики Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем
- Эрдоган заявил о намерении открыть в Шуше консульство Турции
- Джо Байден вылетел из Бельгии в Швейцарию
- Турция и Азербайджан подписали декларацию о союзнических отношениях
- YouTube удалил ролик депутата Слуцкого о дискриминации вакцины «Спутник V»
- Госдума одобрила упрощение выезда за рубеж детей с одним из родителей
- Кулеба заявил, что «реального отвода войск» РФ от границ Украины не было
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru