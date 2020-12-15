Японца, зверски убившего 9 человек, приговорили к смертной казни

Токийский суд приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, который в течение двух месяцев зверски убил девять человек, сообщает агентство Киодо.

Серия убийств произошла в Японии в 2017 году. Сираиси, проживав в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио, искал своих жертв в соцсетях. В частности, он списывался с пользователями, которые рассказывали о своих суицидальных настроениях, и обещал им помочь умереть.

Жертвам Сираиси, которых он душил и насиловал их, а затем расчленял их тела, было от 15 до 26 лет. Во время обыска в квартире у убицы полиция обнаружила около 240 фрагментов тел девяти жертв. Чтобы установить личности убитых понадобилось провести анализ ДНК.



Отмечается, что деяния Сираиси были раскрыты случайно. Брат одной из пропавших девушек обнаружил переписку с преступником, так как знал пароли от её аккаунтов в соцсетях.

Медики подтвердили, что Сираиси вменяем.

Дело Сираиси вызвало в Японии широкий общественный резонанс, после чего власти и администраторы соцсетей стали заниматьсмя поддержкой молодых японцев, страдающих от суицидальных настроений.

