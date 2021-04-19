Японский самолет экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта пилота

Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за плохого самочувствия члена экипажа, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По предварительным данным, причиной стал инсульт у командира корабля, он был доставлен в больницу, сообщает РИА Новости. Пассажиров на борту не было, так как рейс был перегонным. Лайнер приземлился в Новосибирске в 09:53 по местному времени (05:53 мск). Вылет экипажа запланирован через 18 часов.

Ранее самолёт авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЯпонияЭкстренная ПосадкаАэропорт
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