Янукович заявил, что готов ответить на вопросы украинского следствия на территории России

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов ответить на вопросы украинских прокуроров и пригласил их прибыть по месту его временного пребывания в РФ, сообщает адвокатского объединения «Авер лекс», сотрудники которого защищают интересы экс-главы государства в судах.

В сообщении говорится, что Янукович в очередной раз обратился в офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований (ГБР) и указал, что к выяснению всех необходимых вопросов для расследования дел «майдана», но по месту его пребывания в России, которое «давно известно правоохранительным органам».

Защита экс-президента отметила, что прокуратура Украины вот уже семь лет «игнорирует приглашения Януковича» и не занимается должным образом расследованием событий «майдана».

Ранее ГБР Украины обвинило Януковича в госизмене из-за подписанных в 2010 году «харьковских соглашений", согласно которым российский флот оставался в Крыму на 25 лет, а Украина в свою очередь могла получать российский газ по сниженной цене.

Кроме того, экс-президента Украины подозревают в организации преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Янукович, опасаясь за свою жизнь, сбежал в Россию.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что «евромайдан» стал для страны пирровой победой и в итоге обернулся оглушительным поражением, сообщает «Свободная пресса». По его словам за прошедшие семь лет территория Украины значительно сократилась, а жизнь граждан ухудшилась.

