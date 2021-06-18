Ялтинский крокодиляриум затопило из-за сильных ливней
Крокодиляриум с более чем 200 особей полностью затопило в результате потопа в Ялте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца крокодиловой фермы Виктора Жиленко.
Как отметил Жиленко, всех обитателей крокодиляриума успели эвакуировать.
«Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы», — рассказал владелец.
Жиленко подчеркнул, что помещение крокодиляриума, находящегося вблизи одной из ялтинских рек, было полностью залито водой.
Из-за мощных дождей, обрушившихся на Крым в последние дни, ряд районов полуострова оказались затоплены. В регионе выпало две месячные нормы осадков, подтоплены сотни домовладений, более тысячи человек эвакуированы из опасных зон. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе.
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