Ялтинский крокодиляриум затопило из-за сильных ливней

Как отметил Жиленко, всех обитателей крокодиляриума успели эвакуировать.

«Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы», — рассказал владелец.

Жиленко подчеркнул, что помещение крокодиляриума, находящегося вблизи одной из ялтинских рек, было полностью залито водой.

Из-за мощных дождей, обрушившихся на Крым в последние дни, ряд районов полуострова оказались затоплены. В регионе выпало две месячные нормы осадков, подтоплены сотни домовладений, более тысячи человек эвакуированы из опасных зон. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе.

