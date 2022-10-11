WSJ: Около 26 человек госпитализированы из детского сада в США из-за утечки газа

Около 26 человек были доставлены в больницу после утечки угарного газа в детском саду в городе Аллентаун (Пенсильвания, США). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Отмечается, что большинство госпитализированных - дети.

Пожарные выехали на место происшествия после потери сознания одного из детей. Спасатели зафиксировали высокую концентрацию угарного газа в воздухе.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Устанавливаются причины утечки газа.



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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:США
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