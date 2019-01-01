Взят с поличным или поплатился за расследования?

Громкий скандал с задержанием при весьма странных обстоятельствах журналиста. Столичная полиция задержала корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. При нем якобы нашли несколько свертков с наркосодержащим веществом, а у него дома - пакеты с порошкообразным веществом, а также весы. Уголовное дело против журналиста возбудили сразу по двум статьям, включая незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Фокус в том, что задержанный специализируется на журналистских расследованиях, и ему регулярно поступали угрозы по разным поводам. Последнее его расследование было посвящено обманному захвату микрофинансовыми организациями жилья должников, - рассказал «Интерфаксу» главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. В сою очередь, адвокат задержанного Дмитрий Джулай сообщил тому же агентству, что перед обыском Голунова около получаса продержали в машине, а полицейские, у которых были ключи от квартиры, несколько раз выходили из автомобиля и возвращались. Более того, как подчеркнули коллеги задержанного, Голунову отказали в ходатайстве взять у него смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы на наркотики, отказались вызвать врачей для снятия побоев после задержания, отказывали в праве вызвать адвоката сразу после задержания, а с близкими задержанного следователь связался глубокой ночью, когда с момента задержания прошло уже более полусуток.

Полиция – в своем репертуаре. Сообщения о том, что журналиста избили при задержании, не соответствуют действительности, - заявили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. На утверждение друзей Голунова о том, что на опубликованных МВД фотографиях с места обыска не его квартира, последовал ожидаемый ответ: фотографии, дескать, подлинные, но некоторые сняты в другом месте в рамках расследования дела банды наркоторговцев, в причастности к которой его подозревают, - утверждает полиция. А сделать срезы ногтевых пластин он будто бы сам отказался, - говорится в очередном сообщении главка.

Недоверие следствию выразил Независимый профсоюз журналистов, назвавший задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией». Разобраться в деле пообещал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Совет при президенте РФ по правам человека попросил прокуратуру и главное управление МВД по Москве проверить законность задержания Голунова, так как оно «может быть связано с проводимым журналистским расследованием». Даже мэр Москвы Сергей Собянин, по словам его пресс-секретаря, попросил начальника столичного управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль рассмотрение дела журналиста и «максимально объективно разобраться».

За неравнодушие – спасибо, но есть один вопрос. Если разбирательство покажет, что задержанный журналист – никакой не наркобарыга, а ему действительно подбросили все это, чтобы не «лез не в свое дело», за это кто ответит?

