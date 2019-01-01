Взрывы снарядов начались на воронежском полигоне

Взрывы боеприпасов начались на полигоне по их утилизации в Воронежской области из-за возгорания сухой травы. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Как отмечает RT, пока ситуация не критичная, детонация не угрожает окрестным населённым пунктам. Ближайший из них расположен в 20 километрах от полигона.

По предварительным данным, трава загорелась из-за незаконного пала.

