Происшествия
По предварительным данным, трава загорелась из-за незаконного пала.
Взрывы снарядов начались на воронежском полигоне
14 июня18:04
Взрывы боеприпасов начались на полигоне по их утилизации в Воронежской области из-за возгорания сухой травы. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как отмечает RT, пока ситуация не критичная, детонация не угрожает окрестным населённым пунктам. Ближайший из них расположен в 20 километрах от полигона.
По предварительным данным, трава загорелась из-за незаконного пала.
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Фото: ГолосUA
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