Взрывы на Шри-Ланке связали с терактами в Новой Зеландии

Власти Шри-Ланки заявили, что взрывы, которые устроили террористы в пасхальное воскресенье в христианских храмах, в отелях и других людных местах страны, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии. Как пишет RT, об этом сообщил министра обороны Руван Вийевардене.

Напомню, атаки в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошли 15 марта. По последним данным, в результате трагедии погибли 50 человек. Перед бойней преступник опубликовал в сети манифест, в котором заявил, что борется за чистоту белой расы. Что касается нападений на острове Шри-Ланка, то они произошли в минувшее воскресенье. Террористы атаковали пятизвездочные отели в Коломбо и окрестностях, а также католические церкви, где проходили пасхальные службы.

По последним данным, число жертв трагедии на Шри-Ланке возросло до 321 человека, еще 521 пострадал. Федеральное бюро расследований предложило властям Шри-Ланки помощь в расследовании терактов, отмечают Известия.

В свою очередь, как подчёркивает Свободная пресса, писатель Эдуард Лимонов на своей странице в Facebook высказал мнением, что пожар в соборе Парижской Богоматери и теракты на Шри-Ланке являются делом рук одной и той же организации.



