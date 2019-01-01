Взрывное устройство обнаружили в столичном пруду
На востоке столицы из Черкизовского пруда извлекли самодельное взрывное устройство, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции ожидают сотрудников Управления ФСБ.
Дальнейшая информация уточняется.
Черкизовский пруд — один из старейших водоёмов Москвы. Он был создан в XIV веке при строительстве плотин на реке Сосенке. Водоём получил своё наименование от села Черкизово.
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