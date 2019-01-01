Взрывное устройство обнаружили в столичном пруду

На востоке столицы из Черкизовского пруда извлекли самодельное взрывное устройство, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции ожидают сотрудников Управления ФСБ.

Дальнейшая информация уточняется.

Черкизовский пруд — один из старейших водоёмов Москвы. Он был создан в XIV веке при строительстве плотин на реке Сосенке. Водоём получил своё наименование от села Черкизово.

