Происшествия

Взрывное устройство обнаружили в столичном пруду

8 мая21:26

На востоке столицы из Черкизовского пруда извлекли самодельное взрывное устройство, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции ожидают сотрудников Управления ФСБ.

Дальнейшая информация уточняется.

Черкизовский пруд — один из старейших водоёмов Москвы. Он был создан в XIV веке при строительстве плотин на реке Сосенке. Водоём получил своё наименование от села Черкизово.

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