Взрыв в Мадриде произошел в ходе проверки газового оборудования

Взрыв в Мадриде, при котором погибли не менее двух человек, произошел в ходе проверки газового оборудования в здании. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местную прессу.

Взрыв произошел днем в среду на улице Толедо в центре испанской столицы. Три верхних этажа здания были сильно разрушены.

Отмечалось, что среди пострадавших как минимум шесть человек. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил данные о двух погибших.

Российское посольство в Испании пока не располагает данными о россиянах, пострадавших в результате ЧП.





