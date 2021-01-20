Взрыв в Мадриде произошел в ходе проверки газового оборудования
Взрыв в Мадриде, при котором погибли не менее двух человек, произошел в ходе проверки газового оборудования в здании. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местную прессу.
Взрыв произошел днем в среду на улице Толедо в центре испанской столицы. Три верхних этажа здания были сильно разрушены.
Отмечалось, что среди пострадавших как минимум шесть человек. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил данные о двух погибших.
Российское посольство в Испании пока не располагает данными о россиянах, пострадавших в результате ЧП.
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