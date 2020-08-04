Взрыв в Бейруте сейсмологи сравнили с землетрясением магнитудой 4,5
Иорданская сейсмологическая обсерватория заявила, что взрыв в Бейруте равен по силе землетрясению магнитудой 4,5. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что такую силу взрыва зарегистрировали иорданские станции мониторинга землетрясения.
Сильный взрыв произошел в порту Бейрута. Отмечалось, что в результате половина зданий города была разрушены, а больницы переполнены пострадавшими. По последним данным ливанского минздрава, пострадали 2,5 тысячи человек, погибли более 60 человек.
По предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, хранившиеся в порту. Точную причину взрыва установят в ходе расследования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
- Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 40
- Самолет экстренно сел в Петербурге из-за трещины в стекле
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 18 млн
- Взрыв в Бейруте повредил фасад здания российского посольства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru