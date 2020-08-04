Взрыв в Бейруте сейсмологи сравнили с землетрясением магнитудой 4,5

Иорданская сейсмологическая обсерватория заявила, что взрыв в Бейруте равен по силе землетрясению магнитудой 4,5. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что такую силу взрыва зарегистрировали иорданские станции мониторинга землетрясения.

Сильный взрыв произошел в порту Бейрута. Отмечалось, что в результате половина зданий города была разрушены, а больницы переполнены пострадавшими. По последним данным ливанского минздрава, пострадали 2,5 тысячи человек, погибли более 60 человек.

По предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, хранившиеся в порту. Точную причину взрыва установят в ходе расследования.



