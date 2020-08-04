Взрыв в Бейруте повредил фасад здания российского посольства

Как минимум один человек погиб в результате мощного взрыва, который произошел сегодня вечером, 4 августа, в порту Бейрута, сообщил телеканал Sky News Arabia. Удар был такой силы, что его слышали даже на Кипре. А губернатор города сравнил его с событиями в Японии, в Хиросиме и Нагасаки. По предварительной информации взрыв, вероятно, произошел в ангаре с пиротехникой, пишет RT.

Как отметили в российском посольстве в Ливане, которое цитирует РИА Новости, поблизости может находиться склад с газовыми баллонами. Также российские дипломаты отметили, что фасад здания посольства в результате взрыва был поврежден.

В Красном Кресте уточнили, что из-за взрыва разрушено несколько домов, и под завалами могут быть люди.

