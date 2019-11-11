Взрыв раздался на пивзаводе «Балтика» в Петербурге. Видео
Техническая неисправность привела к взрыву на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге. Как передает Телеканал «360», на предприятии произошёл прорыв на паропроводе, который подаёт тепло. В результате происшествия пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.
Очевидцы выкладывают в сеть видео с места чрезвычайного происшествия в 6 Верхнем переулке. В результате взрыва асфальт разлетелся на куски, которые повредили здание пивзавода, в корпусе выбиты стёкла. Как уточняет Ura.ru, именно их осколками ранены пострадавшие.
Для ликвидации последствий прорыва паропровода создан оперативный штаб. Несмотря на происшествие, производство на заводе не останавливалось. Теплотрасса перекрыта.
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