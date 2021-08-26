Взрыв произошёл возле склада в воинской части Казахстана
Министерство обороны Казахстана заявило, что возле склада воинской части в Жамбылской области произошёл пожар и последующий взрыв неустановленных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе.
«К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, им помогают пожарные расчёты департамента по ЧС Жамбылской области», - отметили в Минобороны Казахстана.
Ранее в Рязанской области загорелся склад боеприпасов в воинской части возле села Желтухино, сообщает Ura.ru.
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