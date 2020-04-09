Взрыв произошёл в московском бизнес-центре

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, взрыв произошёл в бойлерной. После этого вспыхнул пожар. Возгорание на площади 5 кв. метров уже потушили.

В здании повреждены внутренние перегородки. Информации о пострадавших нет.



