Взрыв произошёл в московском бизнес-центре
В строящемся бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщают очевидцы: в соцсетях появилось видео, на котором видно, что в здании повреждены несколько окон с первого по девятый этаж. Часть фасада обрушилась на стоящие внизу автомобили.
По данным МЧС, пострадавших при взрыве в бизнес-центре нет https://t.co/gjAjO5Ih9u— Телеканал 360° (@360tv) April 9, 2020
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, взрыв произошёл в бойлерной. После этого вспыхнул пожар. Возгорание на площади 5 кв. метров уже потушили.
В здании повреждены внутренние перегородки. Информации о пострадавших нет.
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