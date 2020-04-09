Взрыв произошёл в московском бизнес-центре

В строящемся бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщают очевидцы: в соцсетях появилось видео, на котором видно, что в здании повреждены несколько окон с первого по девятый этаж. Часть фасада обрушилась на стоящие внизу автомобили.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, взрыв произошёл в бойлерной. После этого вспыхнул пожар. Возгорание на площади 5 кв. метров уже потушили.

В здании повреждены внутренние перегородки. Информации о пострадавших нет.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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