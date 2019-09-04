Взрыв произошёл на шахте в Донецке

Взрыв прогремел на шахте имени Скочинского в Донецке. По предварительным данным, погиб один рабочий, сообщает Донецкое агентство новостей, ссылаясь на информацию министерства угля и энергетики самопровозглашённой ДНР.

Как передает RT, ЧП случилось в полдесятого утра на поверхности выработки — это пустырь, который не эксплуатируется в добыче. На месте работают сотрудники силовых структур и спасатели. Причины взрыва пока не называются.

На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает РЕН ТВ. Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли окраины Горловки из миномётов.



