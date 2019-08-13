Взрыв произошел на складе в Багдаде, есть погибшие

В столице Ирака прогремел взрыв на территории военной базы. Как сообщает ТАСС, по последним данным жертвой взрыва стали один человек, десятки пострадали.

Отмечается, что взрыв произошел в ходе утилизации устаревших боеприпасов на военной базе в районе Эд-Дора.

Как пишет агентство, в посольстве США в Багдаде сработали сирены предупреждения об опасности сразу после взрыва. Американские дипломаты базируются в центре Багдада, недалеко от здания посольства взорвалось несколько снарядов.



