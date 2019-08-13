Взрыв произошел на складе в Багдаде, есть погибшие
13 августа00:36
В столице Ирака прогремел взрыв на территории военной базы. Как сообщает ТАСС, по последним данным жертвой взрыва стали один человек, десятки пострадали.
Отмечается, что взрыв произошел в ходе утилизации устаревших боеприпасов на военной базе в районе Эд-Дора.
Как пишет агентство, в посольстве США в Багдаде сработали сирены предупреждения об опасности сразу после взрыва. Американские дипломаты базируются в центре Багдада, недалеко от здания посольства взорвалось несколько снарядов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Девушке, получившей удар в живот на митинге в Москве, грозит 40 часов обязательных работ
- Порошенко заявил о готовности пройти детектор лжи в прямом эфире
- Территорию взорвавшегося склада боеприпасов под Ачинском полностью очистят через год
- Количество погибших в ДТП под Новороссийском увеличилось до четырех человек
- Число иностранных туристов в России по итогам первого полугодия выросло на четверть