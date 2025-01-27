Два человека погибли в результате пожара в Москве
В Москве в результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневская погибли два человека. Как сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку и установление обстоятельств и причин трагедии. Ведомство также следит за ходом расследования.
В начале января 2025 года в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошел пожар на шестом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, горели личные вещи и мебель.
Предварительной причиной пожара стало падение свечи на занавеску. В результате инцидента пострадали семь человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru