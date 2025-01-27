Два человека погибли в результате пожара в Москве

В Москве в результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневская погибли два человека. Как сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку и установление обстоятельств и причин трагедии. Ведомство также следит за ходом расследования.