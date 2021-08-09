Взрыв произошел на металлургическом комбинате в Липецке

Взрыв произошёл в кислородном цехе Новолипецкого металлургического комбината. Как информирует пресс-служба НЛМК, повреждение получило здание кислородно-распределительного пункта. После взрыва загорелась крыша строения.

ЧП случилось в 10 часов утра. Огонь уже потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Проводится анализ причин инцидента, а также, насколько он повлияет на производство.

По данным Главного управления МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте работают девять пожарных отделений, служба пожаротушения, а также оперативная группа.

Новолипецкий металлургический комбинат расположен в Левобережном районе Липецка. Это крупнейший сталелитейный комбинат в России.

