Взрыв прогремел в жилом доме в центре Москвы
2 июля 202111:29
Взрыв произошел в жилом доме в центре Москвы. Случилось это на Качалинской улице в Таганском районе столицы. По предварительным данным, сдетонировало на восьмом этаже, передает ТАСС.
Пожара после взрыва не последовало. Экстренные службы проводят разведку на месте. Как сообщает РЕН ТВ, в доме вылетели стёкла.
По первоначальной версии, взрыв прогремел на кухне одной из квартир при приготовлении пищи.
Проводится эвакуация жителей дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru