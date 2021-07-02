Взрыв прогремел в жилом доме в центре Москвы

Взрыв произошел в жилом доме в центре Москвы. Случилось это на Качалинской улице в Таганском районе столицы. По предварительным данным, сдетонировало на восьмом этаже, передает ТАСС.

Пожара после взрыва не последовало. Экстренные службы проводят разведку на месте. Как сообщает РЕН ТВ, в доме вылетели стёкла.

По первоначальной версии, взрыв прогремел на кухне одной из квартир при приготовлении пищи.

Проводится эвакуация жителей дома.

