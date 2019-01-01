Происшествия
Взрыв прогремел на юге Швеции
7 июня11:40
Сильный взрыв прогремел в городе Линчепинг на юге Швеции. По данным местных СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие, у них легкие травмы.
Взрыв прогремел вблизи от многоквартирных домов. На снимках с места ЧП, попавших в Сеть, видно, что в домах выбиты окна, повреждены балконы.
Причина происшествия устанавливается.
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