Взрыв прогремел на газопроводе в Донецке

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что на газопроводе в Буденновском районе города прогремел взрыв.

По его словам, инцидент произошёл в 14:30 мск в районе железнодорожной станции «Мушкетово», после взрыва начался сильный пожар.

Кулемзин отметил, что предположительно взорвалась газовая труба. По его словам, в результате был повреждён газопровод низкого и шпалы ж/д полотна, а также выгорела сухая трава на площади 300 квадратных метров.



Глава Донецка добавил, что в 15:25 пожар был полностью ликвидирован, к счастью, обошлось без пострадавших. Причины происшествия установят специалисты.

Ранее в городе Фокино Приморского края прогремел взрыв в жилом многоквартирном доме, пострадал один человек, сообщает Ura.ru.

