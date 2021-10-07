Взрыв на танкере произошёл в акватории Лены

Не менее двух человек получили ранения в результате взрыва на нефтяном танкере «Семен Дежнёв» на реке Лене в Иркутской области. ЧП случилось около 10:30 по московскому времени в районе населенного пункта Петропавловское.

Произошло возгорание паров нефтепродуктов в одной из ёмкостей с последующей детонацией. Судно не повреждено и не потеряло ход. Также не произошло разлива топлива.

Пострадавших членов экипажа передали медикам. Порт приписки «Семёна Дежнёва» - Санкт-Петербург. Судно принадлежит а акционерному обществу «Совфрахт».

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Фото: korabel.ru
ТЕГИ:Иркутская ОбластьВзрывСудно
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