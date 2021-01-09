Взрыв на газопроводе произошел в Полтавской области Украины

В Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе. В Сети появилось видео горения.

По данным пресс-службы предприятия «Лубныгаз», ЧП произошло недалеко от села Калайдинцы, сообщает РИА Новости.

Пользователей предупредили о возможных аварийных отключения газа.

«Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" ("Укртрансгаз" – прим. НСН) произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа», - сообщает компания на странице в Facebook.

Предварительно известно, что взрыв произошел на газораспределительной станции. На месте ЧП работают аварийные службы компании.

